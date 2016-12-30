В Петербурге в канун Нового года украли 18 тонн мандаринов — фура, груженная цитрусовыми, не доехала до адреса.

Вечером 29 декабря в полицию Калининского района обратилась логистическая компания, которая взялась перевезти из Петербурга в Москву груз мандаринов стоимостью 1 млн 300 тысяч рублей.

Логисты заключили договор с поставщиком и нашли в интернете грузовик для перевозки. Откликнулся мужчина по имени Леонид: он предоставил фуру, в которую загрузили мандарины со склада на проспекте Непокоренных.

Но фура до московского адреса не доехала. Водитель сообщил, что ему поручили разгрузиться в Подмосковье, что он и сделал. Полиция уже проводит проверку по данному факту.