В Петербурге в канун Нового года украли 18 тонн мандаринов

В Петербурге в канун Нового года украли 18 тонн мандаринов — фура, груженная цитрусовыми, не доехала до адреса.

Вечером 29 декабря в полицию Калининского района обратилась логистическая компания, которая взялась перевезти из Петербурга в Москву груз мандаринов стоимостью 1 млн 300 тысяч рублей.

Логисты заключили договор с поставщиком и нашли в интернете грузовик для перевозки. Откликнулся мужчина по имени Леонид: он предоставил фуру, в которую загрузили мандарины со склада на проспекте Непокоренных.

Но фура до московского адреса не доехала. Водитель сообщил, что ему поручили разгрузиться в Подмосковье, что он и сделал. Полиция уже проводит проверку по данному факту.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Ворона украла паспорт у эстонца на КПП в Ленобласти

В Петербурге эвакуатор увез сани Деда Мороза

МВД создало памятку с правилами покупки выпивки

Новогоднее световое шоу на Дворцовой площади продлили

«Вконтакте» назвала самых обсуждаемых людей 2016 года

Новогодние ретро-трамваи пустили по центру Петербурга

2016 год продлится на секунду дольше

Петербуржец на велосипеде приехал к Санте в Лапландию