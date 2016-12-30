МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге

Городское управление МЧС в Петербурге объявило штормовое предупреждение: сегодня, 30 декабря, порывы юго-западного ветра достигнут 12-16 м/с.

Синоптики в пятницу прогнозируют +2...+3 градуса тепла, небольшой дождь. И в сам Новый год — ночь с 31 декабря на 1 января — нас ждут совсем не зимние +5 градусов тепла и дождь.

Но мороз и снег придут уже 2 января и продлятся до 9 января. По прогнозам, все праздники будет держаться морозная погода: от -2 до -18 градусов. Обещают также несколько ясных дней: 4,5 и 8 января.