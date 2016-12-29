Новогодние ретро-трамваи пустили по центру Петербурга

По центру Петербурга запустили три новогодних ретро-трамвая, украшенных гирляндами. Согласно городскому поверью, в праздничных составах сбываются желания вне зависимости от того, счастливый достается пассажиру билет или нет.

Трамваи выйдут на маршрут № 3, который идет от площади Репина до Летнего сада и крейсера «Аврора». Кроме того, это единственный регулярный трамвай, едущий через Троицкий мост.

Фотографии из новогоднего транспорта скрепит хэштег #ВолшебныйТрамвай.

Добавим, что в петербургском метро запустили новогодние поезда — борты вагонов украсили праздничными стикерами. Они будут курсировать до 14 января по «красной», «синей» и «оранжевой» веткам.