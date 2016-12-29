Власти заявили о готовности стадиона «Зенит-Арена»

Стадион «Зенит-Арена» официально готов: Госстройнадзор сегодня выдал разрешение на его эксплуатацию. Губернатор Георгий Полтавченко уже посетил арену, поблагодарил «Метрострой» и сказал, что это «трудовой подвиг». 

Теперь власти хотят в феврале оформить документацию на арену, а после этого — передать ее в управление клуба «Зенит», который будет платить за стадион символическую арендную плату — 1 рубль в год

Отмечается, что разрешение было выдано для основного здания стадиона. Но строительство для павильонов доступа и прилегающих к арене систем безопасности продолжится.

Добавим, что на стадионе накануне протестировали подсветку: арена окрашивается красным, синим, зеленым, фиолетовым и другими цветами. Фото и видео можно посмотреть здесь

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Комментарии (1)

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  • Марат Кортез 29 дек., 2016
    че происходит вообще??!?!?!? открыли а нет не открыли а нет открыли можно я внесу предоплату за зенит на 10 лет вперед

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