Уличный художник нарисовал Wi-Fi ель в центре города

В центре Петербурга уличный художник Миша Маркер повесил новую работу «Твоя ель»: на ней изображена схематическая елка, напоминающая перевернутый знак Wi-Fi. Двухметровая картина появилась на пересечении переулка Гривцова и набережной канала Грибоедова, рассказал нам автор.

Неделю назад на пересечении Клинского проспекта и Бронницкой улицы Маркер повесил картину «Люби, как я тебя»: на ней изображен человек в терновом венце с кровоточащими глазами-стигмами.