Уличный художник нарисовал Wi-Fi ель в центре города
В центре Петербурга уличный художник Миша Маркер повесил новую работу «Твоя ель»: на ней изображена схематическая елка, напоминающая перевернутый знак Wi-Fi. Двухметровая картина появилась на пересечении переулка Гривцова и набережной канала Грибоедова, рассказал нам автор.
Неделю назад на пересечении Клинского проспекта и Бронницкой улицы Маркер повесил картину «Люби, как я тебя»: на ней изображен человек в терновом венце с кровоточащими глазами-стигмами.
Миша Маркер начал развешивать работы на улицах Петербурга в прошлом году. Он избегает галерей принципиально — так художник общается с горожанами. И, по его собственному признанию, вовсе не жалеет, если люди забирают его картины к себе домой, а наоборот — считает это высшей формой признания.
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