Уличный художник нарисовал Wi-Fi ель в центре города

В центре Петербурга уличный художник Миша Маркер повесил новую работу «Твоя ель»: на ней изображена схематическая елка, напоминающая перевернутый знак Wi-Fi. Двухметровая картина появилась на пересечении переулка Гривцова и набережной канала Грибоедова, рассказал нам автор.

Неделю назад на пересечении Клинского проспекта и Бронницкой улицы Маркер повесил картину «Люби, как я тебя»: на ней изображен человек в терновом венце с кровоточащими глазами-стигмами.

Миша Маркер начал развешивать работы на улицах Петербурга в прошлом году. Он избегает галерей принципиально — так художник общается с горожанами. И, по его собственному признанию, вовсе не жалеет, если люди забирают его картины к себе домой, а наоборот — считает это высшей формой признания.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Строительный забор Михайловского театра превратят в арт-объект

В центре Петербурга повесили картину «Люби, как я тебя»

В центре города художник повесил картину «Заприщай и влавствуй»

На Университетской набережной художник поставил мясорубку с фигурками чиновников

В Купчине появилось граффити с Трампом и Мадонной

Испорченное граффити с Эйнштейном закрасят новым рисунком

Новогодние ретро-трамваи пустили по центру Петербурга

Власти заявили о готовности стадиона «Зенит-Арена»