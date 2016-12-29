Петербуржцы выстроятся в самую большую автоелку в стране

Петербургские автомобилисты решили присоединиться к всероссийскому флешмобу #автоёлка и выстроиться в самую большую ель в стране с фарами и аварийными огнями вместо гирлянд.

Водители соберутся завтра, 30 декабря, под Вантовым мостом на проспекте Обуховской обороны,130б. Старт флешмобу дадут в 23 часа.

Для того, чтобы побить рекорд жителей Хабаровска и Челябинска, петербуржцам нужно собрать елку из 98 и более машин. Участвовать в #автоёлке могут все желающие.

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