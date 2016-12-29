Петербуржец пришел в автосалон со львом и купил Rolls-Royce

Петербуржец пришел в автосалон со своим львенком и купил редкий Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe за 40 миллионов рублей.

Сверхдорогую машину он приобрел в салоне Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg в здании гостиницы «Астория» 27 декабря. За авто мужчина пришел вместе со своим львенком, который, по информации СМИ, живет вместе с ним. Пока бизнесмен оформлял покупку, зверь бродил по автосалону и принюхивался.

Известно, что предприниматель оформил Rolls-Royce на малоизвестную фирму. После чего он посадил львенка в Rolls-Royce и уехал. Имя счастливого владельца салон раскрывать отказывается.

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