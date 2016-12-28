Внутри грифонов на Банковском мосту найдены записки и монеты. Скульптуры впервые за 200 лет осмотрели с помощью экспертной камеры. Находки изучат уже после демонтажа.

Грифонов в ближайшее время уберут с моста. После проверки экспертов КГИОП скульптуры решили отправить на реставрацию. Работы займут полгода.

Сейчас скульптуры находятся в аварийном состоянии — на фигурах крылатых львов раскрылись многие стыковочные швы. Известно, что грифонам вандалы вредят чаще, чем другим петербургским памятникам. Туристы садятся на фигуры и позируют для фото, из-за чего сусальное золото постоянно стирается.

Чиновники отметили, что пока грифоны будут на реставрации, специалисты успеют также восстановить конструкции Банковского моста.