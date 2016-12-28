В Петербурге откроют два парка с велодорожками и площадками для наблюдения за птицами

В Приморском и Фрунзенском районах в 2017 году откроют два новых экопарка с велодорожками и площадками для наблюдения за птицами, сообщили в комитете по благоустройству.

Первый экопарк площадью в 75 гектаров оборудуют недалеко от Юнтоловского заказника. Здесь высадят более пяти тысяч деревьев и кустарников. В зеленой зоне создадут дорожки из природных материалов, откроют детские и спортивные площадки.

Другой парк расположится на Софийской улице. На территории в почти 50 гектаров появятся велодорожки, скейтпарк, детские площадки и дорожки для теренкура. На месте шести глиняных карьеров создадут пруды, а в парке высадят 7 тысяч новых деревьев и кустарников.

Проекты парков уже согласованы. Их будут создавать поэтапно — полностью работы завершатся к 2020 году.