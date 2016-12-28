Исследователи подсчитали разницу зарплат петербуржцев и москвичей

Интернет-рекрутеры Headhunter подсчитали разницу зарплат петербуржцев и москвичей в уходящем 2016 году.

Оказалось, что жители Петербурга получают в среднем на 30% меньше столичных работников. Так, в нашем городе средняя зарплата составила около 50 тысяч рублей, а в Москве — около 69 тысяч рублей для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист».

По данным исследования, 30% петербуржцев подняли зарплату в 2016 году, а 28% — наоборот, уменьшили. Доход 42% опрошенных остался без изменений.