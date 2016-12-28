У Манежа поставят светящуюся елку из картин петербургских художников

У Манежа завтра, 29 декабря, поставят светящуюся елку из картин петербургских художников.

Грани конструкции «Манеж / Augmented Reality» будут состоять из фрагментов 80 оцифрованных полотен коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX−XXI веков.

Петербуржцам предлагают угадать, картины каких художников стали частью арт-объекта. Для этого прямо у елки можно будет скачать мобильное приложение «Манеж/AR». Оно позволит увидеть все картины и познакомиться с работами их создателей.