В Петербурге катки есть практически в каждом районе, но мы выбрали шесть самых красивых и удобных, на которых действительно весело кататься.
6 лучших катков Петербурга
Каток в Новой Голландии
Большой открытый каток на острове Новая Голландия проработает до марта: ледовое покрытие не тает при температуре до +10 градусов. Время работы разделяется на сеансы, каждый из длится один час, после чего для сохранения качества льда площадку чистят.
Время работы:
11:00–21:00 пн – чт
11:00–22:30 пт – вс и праздничные дни
Стоимость посещения:
До 15:30 с пн по чт 100 рублей; в сб, вс и праздники – 350 рублей
С 17:00 с пн по чт 250 рублей; в сб, вс и праздники – 450 рублей
Прокат коньков:
220 рублей (залог 2000 рублей)
Лесной каток в «Охта-Парке»
Одна из самых популярных у петербуржцев площадок – кататься на коньках предстоит по живописному сосновому лесу.
Время работы:
11:00 – 22:30 пн – пт
9:00 – 22:30 сб и вс
Стоимость посещения:
пн – пт 500 рублей
сб – вс 650 рублей
Прокат коньков:
350 рублей (пн – пт), 450 рублей (сб – вс)
Каток в Удельном парке
Самый большой каток в городе, который находится на стадионе «Олимпийские надежды» в Удельном парке, для петербуржцев работает в пятницу, субботу и воскресенье. С понедельника по четверг здесь проходят тренировки конькобежцев.
Время работы:
С 13:00 до 16:30 дневной сеанс
С17:30 до 21:00 вечерний сеанс
Стоимость посещения:
300 рублей
Прокат коньков:
200 рублей
Каток у ТЮЗа
Один из старейших открытых катков города без ограничений в сеансах катания. Для переодевания предусмотрен отапливаемый шатер.
Время работы:
12:00 – 22:00 пн – пт
11:00 – 22:00 сб — вс
Стоимость посещения:
пн — пт 250 рублей
сб — вс 300 рублей
Прокат коньков:
150 рублей
Каток в Московском парке Победы
Один из самых популярных городских катков, хотя качество льда и часы его работы всегда зависят от погодных условий. В плюсовую температуру он, увы, закрыт.
Время работы:
13:00 – 23:00 пн – пт
10:00 – 23:00 сб — вс
Стоимость посещения:
пн — пт 250 рублей
сб — вс 300 рублей
Прокат коньков:
200 рублей (за час)
Каток в ЦПКиО им. Кирова
Бесплатный каток в ЦПКиО им. Кирова в этом году все же работает, но, увы, зависит от погодных условий.
Время работы:
10:00 – 22:00 ежедневно
Стоимость посещения:
пн— пт бесплатно
сб – вс и праздничные дни 100 рублей
Прокат коньков:
250 рублей (за час)
«Ледовый рай» на Нарвской
Масштабный каток около 8000 квадратных метров, на котором можно сыграть в хоккей и керрлинг.
Время работы:
14:00 – 23:00 пн – пт
10:00 – 23:00 сб — вс
Стоимость посещения:
пн— пт 250 рублей
сб – вс и праздничные дни 350 рублей
Прокат коньков:
200 рублей (за час), 300 рублей (за два часа)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.