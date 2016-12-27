Каток в Удельном парке

Самый большой каток в городе, который находится на стадионе «Олимпийские надежды» в Удельном парке, для петербуржцев работает в пятницу, субботу и воскресенье. С понедельника по четверг здесь проходят тренировки конькобежцев.

Время работы:

С 13:00 до 16:30 дневной сеанс

С17:30 до 21:00 вечерний сеанс

Стоимость посещения:

300 рублей

Прокат коньков:

200 рублей