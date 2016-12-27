6 лучших катков Петербурга

Каток в Новой Голландии

Большой открытый каток на острове Новая Голландия проработает до марта: ледовое покрытие не тает при температуре до +10 градусов. Время работы разделяется на сеансы, каждый из длится один час, после чего для сохранения качества льда площадку чистят.

Время работы:

11:00–21:00 пн – чт 
11:00–22:30 пт – вс и праздничные дни

Стоимость посещения:

До 15:30 с пн по чт 100 рублей; в сб, вс и праздники – 350 рублей
С 17:00 с пн по чт 250 рублей; в сб, вс и праздники – 450 рублей

Прокат коньков:

220 рублей (залог 2000 рублей)

 

Лесной каток в «Охта-Парке»

Одна из самых популярных у петербуржцев площадок – кататься на коньках предстоит по живописному сосновому лесу.

Время работы:

11:00 – 22:30 пн – пт
9:00 – 22:30 сб и вс

Стоимость посещения:

пн – пт 500 рублей
сб – вс 650 рублей

Прокат коньков:

350 рублей (пн – пт), 450 рублей (сб – вс)

 

Каток в Удельном парке

Самый большой каток в городе, который находится на стадионе «Олимпийские надежды» в Удельном парке, для петербуржцев работает в пятницу, субботу и воскресенье. С понедельника по четверг здесь проходят тренировки конькобежцев.

Время работы:

С 13:00 до 16:30 дневной сеанс
С17:30 до 21:00 вечерний сеанс

Стоимость посещения:

300 рублей

Прокат коньков:

200 рублей

 

Каток у ТЮЗа

Один из старейших открытых катков города без ограничений в сеансах катания. Для переодевания предусмотрен отапливаемый шатер.

Время работы:

12:00 – 22:00 пн – пт
11:00 – 22:00 сб — вс

Стоимость посещения:

пн — пт 250 рублей
сб — вс 300 рублей

Прокат коньков:

150 рублей

 

Каток в Московском парке Победы

Один из самых популярных городских катков, хотя качество льда и часы его работы всегда зависят от погодных условий. В плюсовую температуру он, увы, закрыт.

Время работы:

13:00 – 23:00 пн – пт
10:00 – 23:00 сб — вс

Стоимость посещения:

пн — пт 250 рублей
сб — вс 300 рублей

Прокат коньков:

200 рублей (за час)

 

Каток в ЦПКиО им. Кирова

Бесплатный каток в ЦПКиО им. Кирова в этом году все же работает, но, увы, зависит от погодных условий.

Время работы:

10:00 – 22:00 ежедневно

Стоимость посещения:

пн— пт бесплатно
сб – вс и праздничные дни 100 рублей

Прокат коньков:

250 рублей (за час)

 

«Ледовый рай» на Нарвской

Масштабный каток около 8000 квадратных метров, на котором можно сыграть в хоккей и керрлинг.

Время работы:

14:00 – 23:00 пн – пт
10:00 – 23:00 сб — вс

Стоимость посещения:

пн— пт 250 рублей
сб – вс и праздничные дни 350 рублей

Прокат коньков:

200 рублей (за час), 300 рублей (за два часа)

 

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