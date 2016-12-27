В Петербурге появилась остановка «Площадь братьев Стругацких»

В Петербурге появилась трамвайная остановка, названная в честь писателей братьев Стругацких.

Табличку с надписью «Площадь Стругацких» уже установили на пересечении Московского проспекта с улицами Фрунзе и Ленсовета: остановка находится по пути следования 29 и 45-го трамваев. Отметим, что Борис Стругацкий длительное время жил рядом с этим местом.

Площадь имени Стругацких — только один пункт из списка дел, который депутаты петербургского ЗакСа передали губернатору. Также они попросили установить мемориальную доску на доме 4 по улице Победы, присвоить имя братьев Стругацких одной из библиотек в Московском районе, а также учредить литературную премию имени братьев Стругацих для лучших произведений в жанре фантастики.