Работы на «Зенит-Арене» продлили до конца марта

Работы на стадионе «Зенита» на Крестовском острове, который обещали сдать вчера, 26 декабря, продлили до 31 марта, сообщили в пресс-службе генподрядчика «Метрострой».

Специалистам предстоит провести «дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», рассказали в «Метрострое».

Добавим, что на стадионе накануне протестировали подсветку: арена окрашивается красным, синим, зеленым, фиолетовым и другими цветами. Фото и видео можно посмотреть здесь.



Ранее сообщалось, что праздничное открытие «Зенит-Арены» устроят уже после всех испытаний. Вероятно, оно совпадет по времени с первыми тестовыми матчами, которые должны пройти в конце марта 2017-го.

Отметим, что строительство стадиона «Зенит-Арена» началось в 2006 году. Предполагалось, что объект сдадут в 2008 году, но в итоге стройка затянулась. А стоимость долгостроя превысила миллиард долларов.

Напомним, на новом стадионе в Петербурге пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.