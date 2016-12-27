Петербуржец в 4-м поколении Илья Шадхан о предках-купцах и отце-режиссере

Мой дед Абрам Михайлович Шадхан был из очень простой семьи. Советская буквально дала ему все, и он искренне верил в ее идеалы, а благодаря покровительству чиновников высокого ранга даже спас семью своей супруги Нахимы Исааковны Штейнер. Она, напротив, была очень богата: ее отец Исаак Семенович принадлежал к сословию купцов первой гильдии. Но в 1934-м прадеда арестовала НКВД, и он был выслан в Сибирь как враг народа. Его жена, моя прабабушка Евгения Семеновна сделала все, чтобы вытащить мужа из лагерей, но несколько лет ссылки сильно сказались на его здоровье, и вскоре он умер.

Брак Нахимы Штейнер, дочери врага народа, с советским человеком Абрамом Шадханом можно назвать удачным. Она в него влюбилась с первого взгляда, еще школьницей, и решила, что он станет ее мужем. Через какое-то время они встретились на улице: Нахима не растерялась и сделала вид, что упала. Абрам Михайлович бросился ее поднимать. С этого и начался их роман.

Мой отец, Игорь Шадхан, родился в 1940-м, а дед почти сразу ушел на фронт. Абраму Михайловичу на тот момент было уже больше 40, то есть он мог не воевать. Ко всему прочему, у него был белый билет: он работал заместителем директора Фабрики имени Веры Слуцкой. Чем было вызвано его решение пойти на войну: патриотическими ли настроениями или душевными переживаниями ─ сейчас сказать сложно. Семья в те годы жила по адресу Первая линия, дом 50. Когда Нахима Исааковна вышла проводить мужа к трамвайной остановке, он снял с руки золотые часы и сказал: «Отдай Игорю». Эти часы я ношу до сих пор.

Дед погиб на Ленинградском фронте в январе 1942-го года. О том, каким он был человеком, можно судить по следующему эпизоду. После войны семья вернулась из эвакуации, и еще много лет соседи и знакомые, испытывая огромную нужду, приносили последние деньги со словами: «Мы брали в долг у Абрама Михайловича».