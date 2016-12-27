Ника Белоцерковская угостит читателей десертами на встрече

Автор кулинарных бестселлеров и наш издатель Ника Белоцерковская сегодня, 27 декабря, встретится с читателями в «Буквоеде» на Невском проспекте, 46.

В качестве новогоднего поздравления впервые будет действовать дегустационная стойка от Belonikashop: гости смогут попробовать приготовленное по Никиным рецептам печенье, крем-карамель с морской солью, фисташковую пасту и вымоченный в сладких винах французский изюм в шоколаде.

С Никой можно будет пообщаться, подписать книги и, конечно, сделать селфи. Старт встречи — в 19 часов.