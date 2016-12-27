Стало известно, когда в Петербурге начнут строить «Восточный скоростной диаметр»

К возведению новой трассы «Восточный скоростной диаметр» в Петербурге могут приступить уже через полтора-два года, заявил губернатор Георгий Полтавченко.

Градоначальник добавил, что в январе 2017 года город планирует объявить конкурс на разработку проекта планировки ВСД. А к концу грядущего года будет готова финансово-экономическая модель.

Полтавченко также отметил, что есть несколько потенциальных инвесторов, которые готовы участвовать в проекте по модели ЗСД. Стоимость «Восточного скоростного диаметра» оценивается ими в 150-160 миллиардов рублей. «Мы, честно говоря, считали меньше. Но это были самые предварительные оценки», — рассказал губернатор.

Напомним, что Западный скоростной диаметр был открыт 2 декабря — трасса соединила север и юг Петербурга.

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