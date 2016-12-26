Петербургу вновь угрожает зимнее наводнение — из-за усиления ветра и подъема уровня воды затворы дамбы частично закроют, сообщают в МЧС.

«Максимальный уровень подъема воды прогнозируется в период с 19.00 по 20.00 понедельника», — отмечают спасатели.

Синоптики прогнозируют, что уровень воды в Неве сегодня может подняться до 110-140 сантиметров. Официально наводнение объявят тогда, когда показатель дойдет до 160 сантиметров.

Добавим, что сегодня днем городское управление МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение: порывы ветра достигают 15-17 метров в секунду.