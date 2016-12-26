В петербургских автобусах установили табло с маршрутами и новостями

В петербургских автобусах установили табло с информацией о маршруте и новостями, рассказали нам в «Пассажиравтотрансе».

Так, на экранах покажут схему маршрута и данные о расстоянии до следующей остановки. Система также подскажет места пересадки на другие автобусные маршруты и метро. Кроме того, на табло будут транслировать новости и прогноз погоды

Новая технология уже доступна пассажирам 25 автобусов, курсирующих по маршрутам № 7, 22, 24, 145, 200 и другим. К марту экранами планируют оборудовать почти три сотни составов.