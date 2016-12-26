Спас-на-Крови назван самой популярной достопримечательностью России

Храм Спас-на-Крови в Петербурге признан самой популярной туристической достопримечательностью России. Рейтинг составил британский портал Vouchercloud.

Главной достопримечательностью Белоруссии редакция назвала Брестскую крепость, Украины — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове.

Центром притяжения туристов в Казахстане стал высокогорный спортивный комплекс Медеу, в Азербайджане журналисты отметили старый город в Баку, в Узбекистане — Регистан, в Таджикистане — парк Рудаки, а в Киргизии — Ала-Арчинское ущелье.

Напомним, что в мае петербургский Храм Спаса-на-Крови вошел в топ лучших достопримечательностей мира по версии портала о путешествиях TripAdvisor. А в прошлом году британское издание The Telegraph включило его в топ самых красивых церквей мира.