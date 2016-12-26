МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге

Городское управление МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение: сегодня, 26 декабря, ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, до вечера будет идти небольшой дождь, а температура воздуха составит +1...+3 градуса. Во вторник похолодает до -2: в городе ожидаются ясная погода и небольшой снег.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на новогодних праздниках — нас ожидают дожди, мокрый снег и температурные качели от -8 до +1 градуса. Вероятны оттепели до +3 градусов. Мощных снегопадов в январе не ожидается.