Новогоднее световое шоу на Дворцовой отменили

Сегодняшнее открытие праздничного светового шоу «Полетели в Новый год» на Дворцовой площади отменили в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем, сообщили нам организаторы.

Церемонию перенесли на завтра, 27 декабря. В честь уходящего Года кино на фасад Главного штаба будут транслировать кадры из советских картин.

Кроме того, на фасаде покажут мультимедийные новеллы «Сон в новогоднюю ночь» о сладких детских снах с пряничными домиками и леденцами. Еще одна часть будет называться «Чемоданная love story» и расскажет о любви, которая случилась между двумя чемоданами в аэропорту «Пулково». На площади будут работать ви-джеи и kiss camera.

Повторяющиеся сеансы новогоднего шоу будут транслироваться с 27 по 30 декабря с 18:00 до 23:00 ежедневно. Продолжительность всего представления — 40 минут.

Напомним, что самолет Ту-154 потерпел крушение в районе Сочи утром 25 декабря. Воздушное судно направлялось с миссией в сирийскую Латакию — на борту находились 92 человека: в их числе девять журналистов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.