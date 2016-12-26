Петербуржцы дошли до «Авроры» по тающему льду, чтобы сделать селфи

Петербуржцы вечером в воскресенье, 25 декабря, дошли до крейсера «Аврора» по тающему льду, чтобы сделать селфи.

Молодые люди незаконно проникли на судно, влезли на палубу по металлическим растяжкам и успели сделать всего несколько фотографий — на мачте и в рубке. Фотосессии на легендарном крейсере помешала полиция.

Теперь любителям экстремальных селфи грозит штраф до 5 тысяч рублей за «нарушение пропускного режима охраняемого объекта».