Петербуржцы дошли до «Авроры» по тающему льду, чтобы сделать селфи

Петербуржцы вечером в воскресенье, 25 декабря, дошли до крейсера «Аврора» по тающему льду, чтобы сделать селфи.

Молодые люди незаконно проникли на судно, влезли на палубу по металлическим растяжкам и успели сделать всего несколько фотографий — на мачте и в рубке. Фотосессии на легендарном крейсере помешала полиция.

Теперь любителям экстремальных селфи грозит штраф до 5 тысяч рублей за «нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Фоторепортаж: как в Петербурге отметили День ВМФ

Крейсер «Аврора» вернулся на место вечной стоянки

О возвращении «Авроры» написали поэму в картинках

От петербуржцев спрячут возвращение крейсера «Аврора»

Селфи от Малевича и Петрова-Водкина

Петербург готовится к возвращению крейсера «Аврора»

На крейсере «Аврора» будут проводить корпоративы

На крейсере «Аврора» откроют крупнейший мультимедийный музей военной культуры