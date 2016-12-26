Грузия легализовала курение марихуаны

Конституционный суд Грузии отменил тюремное наказание за курение марихуаны в небольших объемах.

Теперь граждане могут приобретать и хранить каннабис весом не более 70 грамм. Суд счел, что такой объем наркотика не указывает на цель сбыта, а лишение свободы в этом случае является негуманным наказанием.

За продажу легкого наркотика в Грузии по прежнему лишают свободы. Приобретать травку для личных целей также незаконно, однако этот запрет планируют пересмотреть.

Инициатором поправок о смягчении ответственности за употребление марихуаны стал соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гога Хачидзе.