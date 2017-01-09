Анна Семак: «Быть в 36 лет просто it-girl — это пустота. Я — мать семерых детей»

О решении удочерить Таню

Нашу внутрисемейную систему я выстраивала много лет. Я убедила мужа, что в семье должна быть жесткая иерархия, правда, Сергей иногда мне уступает — и потом благодарит за то, что я на чем-то настояла, ведь у меня очень развита интуиция. Но в нашей семье он — самый главный. Я смеюсь, когда вспоминаю один эпизод из шоу «Семейка Осборнов», когда Шерон говорит Оззи: «Дорогой, у тебя в четверг концерт в Алабаме!» Тот начинает вопить: «Ты с ума сошла??? Я ненавижу Алабаму! Какого!!!» А она так же мило: «Оззи, в четверг — Алабама», не обращая внимания на то, что муж продолжает дико кипятиться. Следующий кадр — Оззи на сцене: «Добрый вечер, Алабама!» Конечно, эта утрированная ситуация не похожа на наши отношения, но иногда женщина мягкостью и пониманием может повлиять даже на самое суровое решение. О ребенке я мечтала с двенадцати лет, впервые забеременела в восемнадцать. После встречи с мужем я была непрерывно беременна и кормила — треть жизни я физически отдала своим детям. Но состояние было просто потрясающим: организм отвечает на стресс торможением и ты все время находишься в полной благости. Я бы родила еще человек пять, но по состоянию здоровья это невозможно. И тогда я захотела воплотить свою давнюю мечту. В детстве я дружила с девочкой, и так случилось, что ее мать покончила с собой, перерезав вены, а папа-алкоголик сидел в тюрьме. И при нас ее забирали в детский дом. Я умоляла маму оставить малышку с нами, но мама задумчиво произнесла: «От осины не родятся апельсины, мы не можем ее взять». В моем сердце занозой засело негодование, ведь ее спасение было в наших руках! Я решила, что когда вырасту, обязательно отработаю за этот поступок. И много лет назад объявила Сергею, что хочу приемного ребенка. Он был против, ведь это такая ответственность. Мой отец тоже посоветовал рожать своих. Тогда я пообещала себе, что возьму приемного ребенка, если случится так, что я не смогу больше выносить плод. Когда врачи объявили, что новая беременность закончится для меня смертельным исходом, стали происходить случайности, которые, как мы знаем, не случайны. Я услышала речь патриарха. Обращаясь к православным, он произнес: «Усыновляйте инвалидов, ведь вы не потеху себе берете, а спасаете жизнь». Я поняла, что могу подарить такому ребенку уверенность в том, что он красивый, нормальный, научить его любить себя таким, какой он есть. Я стала изучать книги про разные особенности и поняла, что не могу усыновить ребенка с ментальными диагнозами, потому что мне обязательно нужна обратная связь. Помню, как в этом году я заболела прямо восьмого марта, лежала дома и зашла на сайт changeonelife.ru — и на первой же анкете увидела своего ребенка, Таню. Я стала наводить справки, позвонила оператору, и мне выдали огромный список диагнозов, включая ДЦП, спина бифида и полное недержание, но меня это совершенно не волновало. Я поставила на карту все и поехала в детдом с решением во что бы то ни стало увидеть девочку. Мне кажется, что женщина, как волчица, должна почувствовать ребенка, потому что если не произойдет контакта, адаптация будет очень-очень тяжелой. Я дала себе слово, что если хоть что-то меня смутит, я откажусь от этой идеи навсегда. Да и убедить мужа было нелегко, он ушел в полный отказ, и понадобилось время, чтобы он мне доверился. Приехав в детдом, я зашла в класс, искала глазами Таню и увидела крошечную инвалидную коляску. Девочка в свои десять лет весила килограмм тринадцать, ее можно было держать на ладошке: прозрачные лицо, руки. Таня сразу сказала мне: «У меня есть мама, но вы не волнуйтесь, она меня никогда не заберет». Я спросила: «А ты хочешь, чтобы я тебя забрала?» Она ответила: «Да, если меня к вам отпустят». Я уехала и точно знала, что вернусь, чтобы забрать мою дочь. И через два месяца мы с Таней приехали домой. Когда я ее раздела и посадила в ванну, то увидела грудную клетку — шар, прямо из которого свисали маленькие тоненькие безвольные ножки, горб и трубки из промежности. У нее синдром русалки, недоразвит нижний отдел позвоночника. И вот тогда мне действительно стало страшно, вдруг я не справлюсь. Но очень скоро я стала медсестрой, научилась делать катетеризацию, мы избавились от трубок, от памперса, пропала спастика, расправились ножки. Сейчас ждем обследования в Германии и операцию, которая может изменить ее жизнь: восстановить геометрию тела и поставить протезы. Шансы очень малы, но они есть. Должна сказать, что меня поразили дети: насколько тепло они приняли Таню. Не буду, правда, поливать эту историю сахарным сиропом: во время адаптации, которую проходит не только приемный ребенок, но и вся семья, у нас был суровый период, стресс пережили все, даже собаки. Ведь дети с травмированным опытом совсем другие. Например, Таня страдала клептоманией и была очень агрессивна, но я каждый день часами сидела у ее кровати, объясняла, рассказывала истории из жизни, подкручивала внутренние гайки и шурупы, несмотря на то что назавтра все начиналось по новой. Когда я было совсем отчаялась, все поменялось в момент, ее как будто переключили. Конечно, срывы есть до сих пор. Все время нужно быть предельно внимательной и бдительной — теперь это мое обычное состояние. Чувство тревоги, как все будет развиваться, есть. Но я точно знаю, что мы дадим Тане образование, профессию, научим ее, как использовать все возможности, а дальше она сама будет выбирать свой путь.