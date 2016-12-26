Власти озвучили основные версии крушения Ту-154

Минтранс озвучил основные версии крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. По мнению властей, катастрофа случилась из-за поломок в судне или ошибки пилотов. Теракт не рассматривается властями как причина трагедии.

Глава ведомства Максим Соколов отметил, что выяснением обстоятельств крушения занимаются следствие и специальная техническая комиссия Минобороны.

Напомним, что самолет Ту-154 потерпел крушение в районе Сочи утром 25 декабря. Воздушное судно направлялось с миссией в сирийскую Латакию — на борту находились 92 человека: в их числе девять журналистов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.