В центре Петербурга повесили картину «Люби, как я тебя»

Миша Маркер начал развешивать работы на улицах Петербурга в прошлом году. Он избегает галерей принципиально — так художник общается с горожанами. И, по его собственному признанию, вовсе не жалеет, если люди забирают его картины к себе домой, а наоборот — считает это высшей формой признания.