В центре Петербурга повесили картину «Люби, как я тебя»
В центре Петербурга уличный художник Миша Маркер повесил свою новую работу «Люби, как я тебя»: на ней изображен человек в терновом венце с кровоточащими глазами-стигмами. Картина появилась на пересечении Клинского проспекта и Бронницкой улицы, рассказал нам автор.
В ноябре Маркер повесил картину «Заприщай и влавствуй» на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы.
Миша Маркер начал развешивать работы на улицах Петербурга в прошлом году. Он избегает галерей принципиально — так художник общается с горожанами. И, по его собственному признанию, вовсе не жалеет, если люди забирают его картины к себе домой, а наоборот — считает это высшей формой признания.
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