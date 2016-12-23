Мошенники представляются изданием «Собака.ru» и зовут читателей в театры

Новость-предупреждение: мы узнали, что от имени редакции «Собака.ru» мошенники звонят нашим читателям и предлагают поучаствовать в исследовании.

Так, по словам потерпевших, неизвестные зовут проверить три заведения из разных сфер услуг: медицинские центры и центры коррекции веса, рестораны и аквапарки, а также арт-пространства, выставки и театры. Но первым посещением обязательно должен быть медцентр.

«Я согласилась и на следующий день приехала по адресу ул. Пестеля, 27, где оказалась клиника, в которой предлагают печально известную косметику «Дешели», — написала нам читательница.

Будьте бдительны — некая организация, не имеющая к нам отношения, пользуется именем «Собака.ru». Не попадайтесь на уловки мошенников.