МЧС: на Петербург обрушится сильный ветер с дождем

На Петербург сегодня, 23 декабря, обрушится сильный ветер с дождем. До 11 утра порывы южного и юго-западного ветров достигнут 12-15 м/с, предупреждают в городском управлении МЧС.

По данным синоптиков, в пятницу температура воздуха будет держаться на уровне +2 градуса, весь день будет пасмурно, небольшие дожди.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на новогодних праздниках — нас ожидают дожди, мокрый снег и температурные качели от -8 до +1 градуса. Вероятны оттепели до +3 градусов. Мощных снегопадов в январе не ожидается. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Синоптики рассказали о погоде на новогодних праздниках

«Яндекс» будет прогнозировать осадки в Петербурге с точностью до дома

Петербург вновь накроют снегопады

Петербург ожидает морозная неделя

Мошенники представляются изданием «Собака.ru» и зовут читателей в театры

Владимир Познер: «Россия довольно надолго превратила собственный народ в рабов»

В Петербурге запустили бесплатный новогодний трамвай

В Петербурге откроют музей Распутина