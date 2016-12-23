МЧС: на Петербург обрушится сильный ветер с дождем

На Петербург сегодня, 23 декабря, обрушится сильный ветер с дождем. До 11 утра порывы южного и юго-западного ветров достигнут 12-15 м/с, предупреждают в городском управлении МЧС.

По данным синоптиков, в пятницу температура воздуха будет держаться на уровне +2 градуса, весь день будет пасмурно, небольшие дожди.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на новогодних праздниках — нас ожидают дожди, мокрый снег и температурные качели от -8 до +1 градуса. Вероятны оттепели до +3 градусов. Мощных снегопадов в январе не ожидается.