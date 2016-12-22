В Петербурге запустили бесплатный новогодний трамвай

В Петербурге запустили новогодний трамвай. Проезд в украшенном гирляндами и мишурой будет бесплатным, а настроение в салоне создаст праздничная музыка.

Трамвай выйдет на маршрут №29 по Московскому проспекту. Он будет курсировать 23, 25 декабря и 5 января с 12:00 до 20:00 часов, а также 26 декабря с 10:00 до 18:00 часов.

Добавим, что в петербургском метро запустили новогодние поезда — борты вагонов украсили праздничными стикерами. Они будут курсировать до 14 января по «красной», «синей» и «оранжевой» веткам.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Синоптики рассказали о погоде на новогодних праздниках

Петербургские семинаристы устроили песенный флешмоб в Пулково и Эрмитаже

Отправить письмо Деду Морозу теперь можно во «Вконтакте»

Эволюция советских елочных игрушек: от 30-х до 90-х годов

В Петербурге запустят «Дедморобус» с оркестром

В новогоднюю ночь до метро петербуржцев довезут автобусы

Стало известно, когда на Дворцовой покажут новогоднее световое шоу

В Петербург прибыл рождественский караван Coca-Cola