В Петербурге откроют музей Распутина — к 100-летию со дня гибели одного из самых загадочных исторических персонажей, крестьянина и близкого друга семьи Николая II.

Музей расположится в коммунальной квартире по адресу Гороховая, 64 — доме, где жил Распутин. Две комнаты здесь купил инженер и энтузиаст Дмитрий Филатов. Он намерен найти дореволюционную мебель и воссоздать обстановку распутинского жилища.

Некоторые исторические артефакты сохранились в квартире до сих пор: например, большой крюк, детали от дверного колокольчика. А под голубыми и розовыми слоями обоев были найдены темно-синие — вероятно, сохранившиеся со времен Распутина. Даже сейчас посетители могут увидеть дверь на черную лестницу, через которую Феликс Юсупов повел старца на смерть.

Пока точная дата окончания ремонта и открытия музея неизвестна.