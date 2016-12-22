В Петербург из Москвы поедет автобус, в котором будут читать стихи

В Петербург из Москвы поедет автобус, в котором современные поэты будут читать пассажирам свои стихи.

В рейс «Стихам — дорогу» от компании Basfor отправятся поэты Дима Антиосов, Саша СТ, Рома Кумар, Соня Ежова, Руслан Шишкин и другие. К выступлениям бонусом идет бесплатное шампанское. Также для пассажиров будут доступны розетки и бесплатный wi‑fi.

Автобус отправится из Москвы уже завтра, 23 декабря в 21:00 от Воробьевых гор и прибудет в Петербург на следующий день в 8:35.