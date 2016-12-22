Социологи назвали топ самых важных тем для россиян в 2016 году

Социологи «Левада-центра» выяснили, какие темы стали самыми важными для россиян в уходящем 2016 году.

Почти треть сограждан больше всего волновали рост цен и обесценивание рубля (30%). На второй строчке — избрание Дональда Трампа президентом США (28 %). Тройку замыкает отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Рио (23%).

За ними следуют: вооруженный конфликт в Сирии (22 %), гибель детей на озере в Карелии

(20 %), арест министра экономразвития Алексея Улюкаева (18 %), празднование 9 Мая (17 %), послание Владимира Путина Федеральному Собранию (15 %) и вооруженные столкновения в Донбассе (15 %).

В конце года все подводят итоги. Здесь мы собрали самые популярные видео на YouTube — в том числе, безумный ролик Pen Pineapple Apple Pen. А тут можно найти главные ролики Рунета: шоу «Голос», Семен Слепаков и российская версия «Ручки-Ананаса-Яблока-Ручки» от Ивана Урганта. Rolling Stone в свою очередь собрал двадцать лучших фильмов уходящего года, а Twitter назвал самые обсуждаемые темы в 2016-ом.