В центре Петербурга нарисовали граффити с Мединским в шапочке из фольги

В центре Петербурга нарисовали граффити с министром культуры РФ Владимиром Мединским в шапочке из фольги и в окружении воробьев.

Арт-объект создали активисты движения «Явь». Они объясняют, что птицы вокруг политика держат «сказанные им в публичном пространстве фразы», а шапочка надета им для того, чтобы никто не смог им управлять, хотя «кажется, министр и сам не всегда способен управлять собой».

Из сообщения движения «Явь» Несмотря на то, что фразы вырваны из контекста, их литературная форма и эмоциональный посыл не похожи на ответ хранителя культуры необразованным обывателям интернета, а скорее напоминают последний аргумент в яростном споре. Но слово не воробей, особенно у министра Российской Федерации. Последователи и потомки будут вспоминать не добрые дела такого человека, а анекдоты, связанные с его персоной, что в конечном счете не принесет пользы русской культуре».

Добавим, что Владимир Мединский назван «Человеком года» по версии Русского биографического института. По мнению экспертов, ведомство «делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись».