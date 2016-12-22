Петербуржец заплатил миллион за новогодние билеты на Мальдивы

Сервис по продаже авиабилетов Aviasales составил топ самых дорогих новогодних авиабронирований. На первом месте — петербуржец, который заплатил 1,07 млн рублей за перелет двух человек бизнес-классом на Мальдивы.

Вторую строчку рейтинга также заняли жители нашего города — бронирование четырех билетов в Дубай обойдется компании в 894 тысяч рублей. Третье место в списке самых дорогих бронирований досталось москвичам — билет из столицы России в Дели они купили за 588 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что в среднем перелеты из Петербурга на треть дороже, чем из Москвы.