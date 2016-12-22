СМИ: Влюбленный профессор СПбГУ похитил свою студентку

В Петербурге произошла история в традиции сюжетов Дэвида Финчера: влюбленный 60-летний профессор СПбГУ Юрий Шубик организовал похищение своей 24-летней студентки, которая не отвечала ему взаимностью. Об этом пишет издание 47news со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 11 ноября практикующий врач-кардиолог Шубик пригласил студентку на конференцию кардиологов в Выборге. Девушка согласилась. На 44-километре Выборгского шоссе пару остановили, в машину профессора заскочил человек в маске и, угрожая пистолетом, приказал ехать по указанному маршруту. Студентку и преподавателя привезли в бункер у заброшенного дома в Выборгском районе.

В бункере Шубик и девушка провели более суток: все это время мужчина якобы вел переговоры с похитителями. В итоге ему удалось договориться о выкупе в 1,5 млн рублей. Профессор объяснил студентке, что похитителям заплатил его знакомый. Пленников освободили, они вернулись домой.

Девушка рассказал о похищении своей матери — женщина насторожилась и проверила, была ли конференция кардиологов в Выборге. Выяснилось, что профессор выдумал повод. И, по данным издания, отдал своему знакомому больше 100 тысяч долларов за организацию бункера и похищения. По плану профессора, после происшествия он и студентка должны были пожениться.

Раскрыв план Шубика, студентка написала заявление в полицию и прошла курс реабилитации у психотерапевта. Сейчас профессор находится под подпиской о невыезде и уверяет правоохранителей, что просто хотел разыграть девушку. По его указанию, после освобождения бункер залили бетоном.

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