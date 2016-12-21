Петербургские семинаристы устроили песенный флешмоб в Пулково и Эрмитаже

 

Семинаристы организовали серию праздничных песенных перформансов: студенты Санкт-Петербургской духовной академии исполнили рождественские канты в Эрмитаже, зале ожидания аэропорта Пулково и ТЦ «Галерея».

Известно, что в Пулково сегодня, 21 декабря, студенты спели для пассажиров песню «Тихая ночь — святая ночь» Йосефа Мора на русском, английском и немецком языках.

По словам организаторов, для выступлений хор специально выбирает людные места, чтобы перед Рождеством порадовать большее количество петербуржцев.

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