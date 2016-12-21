На мостах Петербурга появятся QR-коды с аудиогидами: отсканировав его, можно услышать историю создания переправ.

Экскурсию уже можно послушать на Дворцовом мосту — QR-код наклеили на павильон охраны, который стоит в начале моста со стороны Дворцовой площади. Рассказ об особенностях конструкции и современном состоянии переправы длится 8 минут. Файл доступен на русском, английском и китайском языках.

В ближайшие дни такие QR-коды появятся возле Троицкого, Благовещенского, Биржевого и Большеохтинского мостов.

Формат QR-экскурсии в «Мостотресте» придумали к столетию Дворцового моста. Юбилей будет отмечаться 23 декабря: петербуржцам раздадут подарки с символикой переправы на стрелке Васильевского острова, Дворцовой набережной, Дворцовой площади и в Разводном саду.

Ранее активисты проекта «ЗНАЙ» в Петербурге создали QR-гид по спальным районам, рассказывающий о малоизвестных достопримечательностях.