В 2017 году стоимость сигарет намерены поднять до 220 рублей

В 2017 году средняя стоимость пачки сигарет в России может вырасти до 220 рублей из-за повышения акцизных сборов на табак.

Если сейчас минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, то в следующем году планируется увеличить ее до 2123 рублей. «Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме заместителя министра внутренних дел РФ Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Добавим, что с начала 2017 году в силу вступят поправки в Налоговый кодекс: согласно им минимальный акциз на табачную продукцию увеличится на 26 %.

Ранее сообщалось, что электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости также могут взлететь в цене из-за введения акциз.