СК расследует дело о гибели петербуржца, замерзшего из-за ошибки таксиста

СК расследует дело о гибели петербуржца Льва Гридюшко, замерзшего из-за ошибки таксиста.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас следователи допрашивают свидетелей, водителя такси и сотрудников диспетчерской службы.

Напомним, что 15 декабря 77-летний Гридюшко заказал такси от поликлиники в Петербурге до дачи в Ломоносовском районе, но до дома не добрался.

Мужчина умер после того, как водитель такси «Везет» привез его по неверному адресу, высадил и оставил на морозе. По предварительным данным судмедэксперта, смерть наступила от острого инфаркта миокарда.

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