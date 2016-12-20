Петербуржцы увидят звездопад в самую длинную ночь года

Земля встретилась с метеоритным потоком Урсиды. В самую длинную ночь года — с 21 на 22 декабря — он достигнет своего пика: петербуржцы смогут увидеть сотни падающих небесных камней.

Поток Урсиды можно будет наблюдать невооруженным глазом рядом с Полярной звездой. Всем желающим эксперты рекомендуют встречать последний звездопад уходящего года за городом, в местности с открытым горизонтом.

В Московском планетарии рассказали, что в 2016 году пик активности метеорного потока придется на дневные часы — с 10:00 до полудня 22 декабря. Ожидается около десяти метеоров в час.

Урсиды начались еще 17 декабря и завершатся 25 декабря, когда мир будет отмечать католическое Рождество.