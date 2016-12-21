Дальше мне понадобился день на то, чтобы осознать: я живу с ВИЧ. Еще полгода — на подготовку к ВИЧ-ауту. Я начал с того, что рассказывал о себе в удобные моменты близким друзьям. Старался придать этому оттенок житейской истории, в стиле «А кстати»... Люди частенько переспрашивали, думали, что ослышались. С каждым таким шагом я отчетливее понимал, что делаю правильно, принимая себя еще больше. К 1 декабря около 30 человек — друзья, родные, некоторые активисты ЛГБТ-организаций — знали мой новый социальный статус.

В СПИД-центре меня зовут не Борис Конаков, а пациент № 19511. Индивидуальные номера присваиваются, когда человек встает на учет, для сохранения его анонимности. Я называю себя номером, даже когда нахожусь за закрытыми дверьми кабинета врача, ко мне никогда не обращались там по имени. Разглашение ВИЧ-статуса наказывается вплоть до лишения свободы. ВИЧ-статус в России, да и не только, — предмет шантажа, психологического терроризма. У нас в СПИД-центре висят предупреждения о том, что мошенники в соцсетях пытаются получить информацию о ВИЧ-статусе. Это один из методов работы ВИЧ-диссидентов — людей, которые отрицают существование ВИЧ и СПИД, считая эти диагнозы мировым заговором или поводом для выбивания из государства очередных преференций. Люди во многих регионах России, в том числе в обеих столицах, вынуждены получать лекарства по прописке и не могут сменить место жительства из-за того, что создание всероссийского реестра ВИЧ-положительных людей, идея которого обсуждается последнее время, грозит массовым раскрытием ВИЧ-статуса. По этой же причине в некоторых регионах не могут сделать электронную запись к инфекционисту - нужна хорошо защищенная от хакеров система.