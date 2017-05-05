Как принять участие в акции «Бессмертный полк»?
Что такое «Бессмертный полк»?
Традиция шествий с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны, не доживших до наших дней, появилась в Томске в 2012 году. Акцию организовали журналисты местного телеканала ТВ-2, а поддержали почти шесть тысяч жителей города. Хотя похожие по содержанию мероприятия проходили и раньше, «Бессмертный полк» стал первым по-настоящему массовым. В акцию активно включились новые города и их жители. Например, в Петербурге три года назад в «Бессмертный полк» собрались 30 тысяч человек, в 2015-м – 200 тысяч. Цель акции – сохранение исторической памяти, поэтому в колонне не допускается политическая, корпоративная и конфессиональная символика.
Где акция пройдет в Петербурге?
В этом году построение будет проводиться 9 мая с 14:00 на Невском проспекте – на участке, ограниченном Суворовским проспектом и площадью Александра Невского. Начало шествия в 15:00. Во время акции предпримут повышенные меры безопасности, поэтому к колонне не рекомендуют присоединяться по ходу движения: это будет практически невозможно. Первой по Невскому проспекту пройдет колонна ретро-автомобилей, на которых провезут ветеранов. Шествие завершится на Дворцовой площади. Кроме того, 5 мая меньшие по масштабу акции пройдут в пяти районах города: в Адмиралтейском, Невском, Фрунзенском, Петроградском и Колпинском.
Как стать участником акции?
Принять участие в акции может любой желающий, для этого не требуется заявки или регистрации. Достаточно взять фотографию своего родственника – участника войны, жителя блокадного Ленинграда или труженика тыла. Заказать специальный штендер (транспорант) с портретом можно в копировальных центрах. Стоить он будет от 490 рублей (ближе к 9 мая цена повысится из-за срочности). Образец, который изготавливают в копировальных центрах, не является обязательным. Фотография может быть любой.
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