Как принять участие в акции «Бессмертный полк»?

Что такое «Бессмертный полк»?

Традиция шествий с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны, не доживших до наших дней, появилась в Томске в 2012 году. Акцию организовали журналисты местного телеканала ТВ-2, а поддержали почти шесть тысяч жителей города. Хотя похожие по содержанию мероприятия проходили и раньше, «Бессмертный полк» стал первым по-настоящему массовым. В акцию активно включились новые города и их жители. Например, в Петербурге три года назад в «Бессмертный полк» собрались 30 тысяч человек, в 2015-м – 200 тысяч. Цель акции – сохранение исторической памяти, поэтому в колонне не допускается политическая, корпоративная и конфессиональная символика.