«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запускает новый абонемент. С начала сентября петербуржцы смогут поехать в Пушкин и Павловск по единому билету, но только в составе группы от пяти человек.
РЖД запускает единый абонемент для поездок в Пушкин и Павловск
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Фото: Shutterstock.com
Абонемент «Туристический» действует в течение одних календарных суток в направлении «туда» и «обратно». Его стоимость по маршруту Петербург-Царское село составит 80 рублей, Петербург-Павловск 90 рублей — это на 18% дешевле разового билета.
Однако воспользоваться абонементом могут только пассажиры, путешествующие группами от пяти человек. Оформить билет можно с 1 сентября в день поездки или предварительно за 10 дней в билетных кассах на Витебском вокзале — он действителен для проезда в пригородных поездах всех категорий, в том числе «Комфорт».
Напомним, в конце июня «Российские железные дороги» вернули в расписание более 160 отмененных из-за коронавируса поездов дальнего следования. В августе из-за высокого спроса компания увеличила количество «Сапсанов», курсирующих по пятницам между Петербургом и Москвой, а также запустила скоростной поезд «Стриж». Он свяжет Петербург с городами Поволжья.
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