«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора в октябре 2019 года рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Тогда петербуржец задался вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».

В конце ноября 2019 года из «Дворика Нельсона» на Петроградской убрали разноцветные «Жигули» и другие арт-объекты. По словам Барда Нельсона, автора неформальной достопримечательности, судьба дворика должна была решиться 10 декабря — после проведения открытого голосования. Позже сроки подтвердили в администрации Петроградского района, объяснив исчезновение «Жигулей» требованием местных жителей.