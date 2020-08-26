КГИОП установит границы исторического центра Петербурга. Это поможет лучше охранять объекты федерального значения

Приказ «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения "Город Санкт-Петербург"» был разработан Министерством культуры опираясь на научно-исследовательскую работу, проведенную КГИОП в 2016 году. Тогда были намечены границы и обозначены предметы охраны исторического центра Петербурга — после того, как они будут установлены окончательно, специалисты смогут оптимизировать и усовершенствовать механизм охраны исторических объектов.

«Сложность связана, в первую очередь, с масштабами исторического поселения «Город Санкт-Петербург» и разнородностью исторической среды нашего города. У нас стилистическая и градостроительная разнородность чрезвычайно высокая, и невозможно прописать одинаковый регламент для кварталов, которые формировалаись в разные периоды, например, Адмиралтейской части и Петроградской стороны», — рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Новый регламент также поможет более детально сохранить исторические панорамы Петербурга. После утверждения границ и предмета охраны исторического поселения панорамы и виды города будут охраняться на расстоянии до 10 километров. Как отмечают в КГИОП, это позволит «уникальные протяженные панорамы Санкт-Петербурга, в том числе за границами исторического поселения» при дальнейшей застройке города.

Утвердить регламент планируется до конца 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что Комитет по информатизации и связи Петербурга подготовил поправки в правила благоустройства, согласно которым владельцам кабельных сетей запретят протягивать провода между домами. Также правительство расширит список мероприятий по содержанию фасадов домов. После вступления поправок в силу можно будет законно демонтировать уже висящие над улицами кабеля.