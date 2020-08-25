Мурино и Парнас планируют связать легкорельсовой трамвайной линией

Предложение проложить легкорельсовую трамвайную линию от станции метрополитена «Девяткино» через Бугры и на Парнас выдвинула компания-застройщик «Арсенал-Недвижимость», которая планирует увеличение жилой застройки в поселке. Как уточнили в администрации Ленинградской области, для принятия решения по строительству необходимо выяснить — примет ли Петербург пассажиропоток и даст ли право на использование своих сетей и депо.

«Сельскохозяйственные поля на границе Бугров и Мурино могут быть переведены только в рекреацию, но ни в коем случае не в жилье. Это нужно учитывать при создании проекта», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. В настоящий момент проект строительства легкорельсовой трамвайной линии отправлен на доработку.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге будет запущена трамвайная линия Купчина до Славянки, которую проложат через Шушары. По словам губернатора Александра Беглова, в проект инвестируют частные компании, сохраняя при этом городской тариф — «как и в трамвае "Чижик"». На подготовительные работы Смольный отводит 2 года — за это время трамвайная линия Купчино—Шушары—Славянка должна быть спроектирована и одобрена экспертизой. Уже выбрано название.