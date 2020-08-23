Сегодня, 23 августа, в Приморске прошел митинг против строительства порта на берегу Финского залива и вырубки леса на Карельском перешейке. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на «Зеленую коалицию Петербурга».
Жители Приморска вышли на митинг против строительства порта на берегу Финского залива и вырубки леса
Митинг начался в 13:00 на Заводской улице, у лютеранской кирхи. Как уточнило издание, в требования участников входило сохранение леса в Выборгском районе, создание охраняемых природных территорий, а также туристических зон. Они стояли с плакатами «Нет свалке в водоохранной зоне Финского залива», «Жемчужный пляж наш» и другими. Кроме того, местные жители призывают открыть военно-исторический парк, музей Первой и Второй мировых войн — вместо порта. С места событий также вели прямой эфир.
Также на митинге подняли такие проблемы, как незаконные свалки на побережье, проекты намывов в Финском заливе, потенциальная угроза строительства мусоросжигающих заводов и новых мусорных полигонов.
Напомним, в августе 2019 года мы писали о том, что в Выборгском районе Ленобласти около Высокинского озера активно вырубается лес, несмотря на протесты жителей Приморского городского поселения. На этой территории планируют построить угольный порт — и от деревьев начали избавляться еще до необходимых согласований и экологической экспертизы.
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