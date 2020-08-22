Правительство Петербурга продлит ограничения в связи с коронавирусом до 20 сентября, а некоторые — до начала ноября. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на согласованный проект постановления.
СМИ: ограничения по коронавирусу в Петербурге будут действовать до конца сентября
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Фото: Shutterstock
По данным издания, до 20 сентября петербуржцам придется носить средства индивидуальной защиты в магазинах, вокзалах, общественном транспорте и такси. Также для граждан старше 65 лет будут сохраняться рекомендации соблюдать режим самоизоляции. До 1 ноября запретят деятельность детских лагерей в Петербурге, а еще предоставление им социальной поддержки будет приостановлено.
Однако планируются и некоторые послабления. Например, можно будет проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия соблюдения требований Роспотребнадзора, распространять печатные материалы, передавая их из рук в руки. Полностью отменяются ограничения с регулярных пассажирских перевозок наземным автомобильным и электрическим транспортом. Более того, с 14 сентября приступят к работе организации дополнительного образования, в том числе автошколы.
Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам районов усилить в городе контроль за соблюдением масочного режима, введенного в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. По словам градоначальника, у петербуржцев должна сформироваться «новая социальная культура» ношения средств индивидуальной защиты — так как «вирус никуда не делся».
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