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«Последний теплый день»: в субботу в Петербурге ожидается до +26 градусов

Сегодня, 22 августа, в Петербурге ожидается последний теплый летний день. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

  • Фото: Shutterstock

Как написал Леус, антициклон отступит под натиском циклона, который придет с запада. В эту субботу еще сохранится  солнечная и сухая погода, но уже вечером облаков станет больше, а ночью, по словам специалиста, пройдут дожди.

Так, в Петербурге температура воздуха составит от +24 до +26 градусов, а в Ленобласти — от +22 до +27. Ветер южный будет дуть со скоростью 4-9 м/с. При этом атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что является почти нормой, добавил синоптик.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о том, что в Петербурге, а также в ряде других регионов России, купальный сезон подошел к концу. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, добавил, что завершение купального сезона означает понижение температуры воды до некомфортной для купания детей. Тем не менее закаленные взрослые могут купаться в холодной воде.

Сабина Алиева,
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