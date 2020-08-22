«Последний теплый день»: в субботу в Петербурге ожидается до +26 градусов

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о том, что в Петербурге, а также в ряде других регионов России, купальный сезон подошел к концу. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, добавил, что завершение купального сезона означает понижение температуры воды до некомфортной для купания детей. Тем не менее закаленные взрослые могут купаться в холодной воде.